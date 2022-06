Primi temporali: enorme grandinata nel torinese rompe parabrezza auto [VIDEO]

I primi temporali si sono abbattuti stamane in Piemonte e purtroppo ci sono già notizie di grandinate rovinose in diverse zone della regione.

E’ la provincia di Torino quella più colpita al momento dalla grandine, che in particolare nella zona del canavese e a sud-est del capoluogo ha raggiunto dimensioni notevoli (anche 4-5 centimetri di diametro).

I danni sono ancora da quantificare, anche perché si tratta solo dei primi temporali e ne arriveranno altri nel corso del pomeriggio-sera (leggi qui le previsioni), ma si segnalano già gravi conseguenze per campi e coltivazioni.

In alcuni casi, come nella località di Santena (TO), la grandine ha causato danni anche ad automobili e abitazioni. In questo video possiamo vedere la devastante grandinata che rompe il parabrezza di un’auto:

A cura di Francesco Ladisa