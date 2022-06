Meteo: oggi caldo meno intenso al centro-nord, ancora caldissimo al Sud. Domani aumento termico al centro-nord.

La perturbazione transitata ieri sulle regioni settentrionali e parte del Centro Italia ha contribuito ad un discreto calo delle temperature e a un po’ di refrigerio dopo il grande caldo dei giorni scorsi. Attualmente abbiamo valori di diversi gradi più bassi rispetto ai giorni scorsi, fatta eccezione per il Sud Italia, che rimane ancora nella morsa dell’anticiclone africano.

Nel corso della giornata odierna, 29 Giugno, continuerà dunque a fare molto caldo al Meridione, con temperature massime ancora sui 33-36 gradi, e picchi anche superiori su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Al Centro-Nord le temperature tenderanno a non superare in genere i 32-33 gradi, anche se il caldo sarà spesso fastidioso a causa dei tassi di umidità abbastanza elevati, sia in Pianura Padana che lungo le coste.

I cieli saranno sereni o poco nuvolosi, ma attenzione ancora a qualche temporale sul nord-est, segnatamente su Lombardia nord-orientale, Trentino Alto Adige, Friuli e settori montuosi del Veneto (con possibili sconfinamenti sulle vicine pianure). Fenomeni che saranno comunque in dissolvimento entro la serata.

Domani, 30 Giugno, avremo finalmente un lieve calo delle temperature anche al Sud, con temperature meno estreme. In compenso tornerà a crescere la colonnina di mercurio sul centro-nord Italia, con picchi nuovamente sui 34-36 gradi nelle zone interne.

A cura di Francesco Ladisa