Meteo: caldo ancora più intenso fra oggi e domani, temporali localmente forti sulle Alpi

L’anticiclone africano è nuovamente in fase di rafforzamento sulla nostra penisola e fra oggi e domani riporterà temperature molto elevate da nord a sud. La colonnina di mercurio tornerà ad aumentare soprattutto al Centro-Nord e Sardegna, dove nelle ultime 48 ore abbiamo osservato un discreto calo termico per l’afflusso di aria leggermente più fresca da ovest.

Il sole splenderà quasi indisturbato su gran parte della penisola e non avremo precipitazioni, salvo dell’instabilità sulle zone alpine, con sconfinamenti locali verso le pianure vicine. Vediamo più nel dettaglio la situazione prevista per oggi e domani.

Oggi, Giovedì 30 Giugno: cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, in genere per velature o nubi alte. Rischio di rovesci e temporali sulle Alpi, specie dal pomeriggio. Fenomeni più organizzati su Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale, con possibilità di sconfinamenti sulle zone pianeggianti dell’alto Piemonte. Temperature come detto in aumento al centro-nord, con punte di 35-37 gradi nelle zone interne di Emilia Romagna e regioni centrali. Caldo intenso anche al Sud, con tassi di umidità spesso molto elevati. Punte di 40° in Sicilia.

Domani, Venerdì 1 Luglio: tempo stabile e in prevalenza soleggiato grazie alla persistenza dell’anticiclone africano. Instabilità più accentuata però sulle Alpi con rovesci e temporali anche di forte intensità. Fenomeni più marcati su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, con possibilità di sconfinamento sulle alte pianure verso pomeriggio/sera.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento e gran caldo su tutta Italia.

A cura di Francesco Ladisa