Fortissimo boato avvertito in Puglia, specie in Salento: ma non risultano scosse di terremoto

Un forte boato è stato avvertito in gran parte della Puglia attorno alle ore 17.30 di oggi 1 Luglio. Il fenomeno è stato segnalato soprattutto nella Puglia centro-meridionale, dal sud-est barese e dal tarantino fino a brindisino e leccese.

In molti hanno pensato a una scossa di terremoto in quanto il rumore è stato così intenso da provocare anche delle vibrazioni a porte, finestre e pareti. Nessun movimento tellurico è stato però registrato dalla rete dell’INGV e possiamo quindi attribuire l’accaduto con tutta probabilità a un boom sonico provocato da un aereo militare in transito sui cieli della Puglia centro-meridionale.

Ecco una spiegazione più dettagliata sul fenomeno del superamento della barriera del suono:

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa