Violenta supercella temporalesca in Veneto: prudenza per grandine e intense raffiche di vento!

Dopo il Piemonte è la volta oggi del Veneto. Un intenso sistema temporalesco (a supercella) si è andato formando negli ultimi minuti sulla pianura veneta fra vicentino e padovano acquisendo progressivamente energia grazie anche al carburante fornito dal grande caldo.

Il temporale è di notevole intensità, come evidenziano le immagini radar oltre alle segnalazioni che arrivano dalle zone colpite. E purtroppo, si registrano già grandinate di media e grossa taglia, come quella avvenuta poco fa a Padova, in particolare nei quartieri occidentali della città.

Il temporale muove lentamente verso nord-est e dunque coinvolgerà molto probabilmente anche veneziano (specie zone settentrionali e trevigiano), provocando piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento.

A cura di Francesco Ladisa