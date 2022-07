Previsioni meteo: week end caldissimo e stabile ovunque, ma all’orizzonte un netto cambiamento!

Prosegue il dominio dell’alta pressione sub-tropicale sulla nostra penisola. Anche questo fine settimana sarà caratterizzato infatti da sole e caldo intenso pressoché su tutto il territorio nazionale.

Le temperature saranno dunque molto elevate da nord a sud, con massime in genere fra i 33 e i 38 gradi, localmente anche prossime ai 40 gradi nelle zone interne del centro-sud. Sempre molto caldo anche di notte, con afa e umidità elevata soprattutto lungo le località costiere.

Scarsa la presenza di nubi su tutta la penisola: l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente anche al Nord e sulle Alpi dove negli ultimi giorni aveva lasciato spazio a qualche temporale, anche intenso.

Il grande caldo, come vi abbiamo spiegato ieri in questo articolo, proseguirà anche all’inizio della nuova settimana, ma è sempre più probabile un netto cambiamento verso il 6-7 Luglio con l’arrivo di aria decisamente più fresca e temporali non soltanto al Nord ma anche al Centro-Sud!

Seguite tutti gli aggiornamenti!Â

A cura di Francesco Ladisa