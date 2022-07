Scossa di terremoto in Emilia Romagna: epicentro a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia)

Una scossa di terremoto di lieve entità si è verificata alle 10:23 in Emilia Romagna. Secondo le rilevazioni dell’INGV, il sisma è stato di magnitudo 2.8 ed ha avuto epicentro nei pressi di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.

La scossa, avvenuta a una profondità di 10 km, è stata avvertita nettamente nella zona dell’epicentro, in particolare nell’area fra Bagnolo, Correggio, Novellara. Segnalazioni anche dalle città di Carpi, Reggio Emilia e Modena, dove è stato percepito solo un leggero tremore, soprattutto ai pianti alti delle abitazioni.

Ecco la mappa dettagliata e l’elenco dei comuni entro i 20 km dall’epicentro:

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bagnolo in Piano RE 4 9712 9712 Correggio RE 6 25897 35609 Novellara RE 7 13731 49340 Campagnola Emilia RE 7 5650 54990 Rio Saliceto RE 8 6213 61203 San Martino in Rio RE 8 8099 69302 Cadelbosco di Sopra RE 10 10628 79930 Reggio nell’Emilia RE 12 171345 251275 Castelnovo di Sotto RE 12 8462 259737 Fabbrico RE 12 6693 266430 Carpi MO 14 70699 337129 Campegine RE 14 5029 342158 Poviglio RE 15 7311 349469 Gualtieri RE 15 6556 356025 Campogalliano MO 15 8845 364870 Guastalla RE 16 15225 380095 Rubiera RE 16 14864 394959 Rolo RE 16 4105 399064 Reggiolo RE 17 9178 408242 Soliera MO 18 15461 423703 Cavriago RE 18 9839 433542 Boretto RE 18 5272 438814 Pomponesco MN 18 1701 440515 Gattatico RE 19 5837 446352 Novi di Modena MO 19 10247 456599 Luzzara RE 19 9250 465849 Dosolo MN 19 3440 469289

A cura di Francesco Ladisa