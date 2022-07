Temporale devastante al Nord: venti a 100 km/h e tanti danni fra Piemonte e Lombardia. VIDEO da Cremona.

Instabilità che entra nel vivo al Nord Italia, come da previsioni. Un vasto e intenso sistema temporalesco si è formato nel pomeriggio sul Piemonte ed ha portato precipitazioni a carattere di nubifragio, grandinate e soprattutto raffiche di vento impetuose, che hanno causato (dalle prime stime) danni ingenti, soprattutto fra le province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Il temporale sta procedendo spedito verso est, nord-est e negli ultimi minuti ha raggiunto l’area della bassa Lombardia ed Emilia, dove sta colpendo sempre con molta violenza.

Potenti raffiche di downburst (correnti lineari generate dall’aria fredda che si riversa verso il basso nella nube temporalesca) stanno continuando a caratterizzare il sistema temporalesco.

Investita in pieno poco fa la città di Cremona, dove le raffiche prossime ai 100 km/h hanno creato seri danni e disagi e creato problemi alla circolazione stradale. Una pianta ad alto fusto è caduta in via Eridano, ostruendo il passaggio all’altezza del sottopasso che solitamente si allaga in occasione dei forti temporali. Divelti anche alcuni tetti, volate via lamiere, danneggiate automobili. E il bilancio dei danni è solo all’inizio.

Ecco un video pubblicato dalla pagina facebook della tv locale Cremona1:

A cura di Francesco Ladisa