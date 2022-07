Meteo: oggi caldo intenso ma anche tanti temporali, ecco dove

Anticiclone africano che perde sempre più colpi sull’Italia, prima del suo imminente declino atteso fra Giovedì/Venerdì. Lo si denota dai temporali che stanno già adesso interessando alcune zone del nord-est, in particolare l’area fra Lombardia orientale, basso Veneto e Romagna.

Nel corso della giornata l’instabilità andrà ulteriormente aumentando. Al Nord avremo spazi soleggiati alternati ad addensamenti nuvolosi anche compatti, con rovesci e temporali sparsi soprattutto fra tarda mattinata e ore pomeridiane, sui settori alpini/prealpini ma anche su diverse zone di pianura, in particolare fra Lombardia ed Emilia Romagna.

Al Centro-sud sarà un’altra giornata molto calda e in prevalenza soleggiata, ma attenzione anche qui ai temporali pomeridiani che interesseranno le zone interne appenniniche. Fenomeni che localmente potranno assumere forte intensità e portare grandinate, specie nelle zone interne di Abruzzo, Molise e Campania.

Come detto, il caldo continuerà ad essere protagonista, con temperature massime in genere fra i 32-36 gradi. Clima spesso afoso lungo le coste, così come in Pianura Padana.

A cura di Francesco Ladisa