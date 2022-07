Video impressionante dalla Florida: donna riprende fulmine che colpisce auto

Un filmato impressionante arriva dalla Florida e mostra il momento esatto in cui un fulmine si abbatte su un’automobile. Il video è stato realizzato da una donna all’interno dell’automobile che precedeva quella colpita dalla scarica elettrica, in cui viaggiavano il marito e i tre figli.

L’incidente, che si è verificato sulla Interstate 75, nei pressi di Tampa Bay, non ha causato fortunatamente conseguenze a nessuno, ma il veicolo ha smesso di funzionare dopo essere stato colpito violentemente dal fulmine.

Ecco il video:

LIGHTNING STRIKE CAUGHT ON VIDEO: On Friday, this lightning strike was so close to a #teamHCSO deputy driving on I-75, that it fried her work car!

Thankfully, no one was hurt.

Let this be a reminder, in a thunderstorm seek shelter. A house, business, or vehicle can save a life. pic.twitter.com/PileMcOCpe

— HCSO (@HCSOSheriff) July 6, 2022