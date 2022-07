Meteo: l’aria fresca dilaga, ultimi temporali nelle prossime ore. Nel week end sole e caldo finalmente sopportabile!

L’aria fresca tanto preannunciata è arrivata puntuale nelle ultime ore ed ha portato un grosso carico di temporali, anche di forte intensità, soprattutto fra nord-est e regioni adriatiche, dove è scivolata la parte più attiva e instabile del fronte freddo.

Il cambio di circolazione che ha posto fine al lungo dominio del bollente anticiclone sub-tropicale è evidente anche dall’osservazione delle temperature registrate poco prima di mezzogiorno. Come vediamo abbiamo valori quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi, addirittura sotto i 25 gradi in molte località delle regioni adriatiche, dove si è verificato un vero e proprio crollo termico. Fanno eccezione solo alcune zone del Nord-Ovest, delle due Isole Maggiori e Tirreno, dove si toccano i 30-31 gradi (valori comunque non elevati se pensiamo ai giorni scorsi).

Sole e caldo moderato nel week end

Nelle prossime ore avremo ancora dei fenomeni sul Meridione, specie in Molise e Puglia (localmente ancora intensi fino a sera), per la recrudescenza del vortice instabile che andrà collocandosi fra Sud Italia e Grecia.

Nel week end la perturbazione avrà abbandonato definitivamente la penisola e lascerà spazio a tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Trascorreremo un fine settimana in compagnia dell’anticiclone delle Azzorre, dopo settimane caratterizzate dall’alta pressione nord-africana. Il caldo sarà dunque moderato e molto più sopportabile rispetto all’ultimo periodo. Le temperature più alte le raggiungeremo al Centro-Nord (29-32 gradi), mentre su regioni adriatiche e Sud Italia avremo un clima più fresco, con massime diurne che resteranno in genere sotto i 29-30 gradi. Mediamente la giornata di Domenica farà registrare qualche grado in più rispetto a Sabato.

Infine da segnalare la presenza di venti settentrionali su regioni adriatiche e al Sud, intensi nella giornata di Sabato e poi moderati Domenica. I mari esposti saranno di conseguenza mossi o agitati.

A cura di Francesco Ladisa