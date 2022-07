Previsioni meteo: intensa ondata di calore alle porte, Centro-Nord più colpito. Probabili 40 gradi la prossima settimana!

La tregua dal grande caldo sta per finire e si prepara una nuova (ennesima) offensiva dell’anticiclone africano sulla nostra penisola. Ciò avverrà a partire da Giovedì/Venerdì, con un aumento sensibile delle temperature da nord a sud.

Le ultime emissioni dei modelli matematici confermano di fatti una forte ondata di calore (sebbene con qualche grado in meno rispetto a quanto paventato pochi giorni fa) che avrà come target principale il centro-nord ma che si estenderà anche al Sud nel corso del week-end.

Le temperature più elevate le registreremo proprio sulle regioni centro-settentrionali, in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, con picchi di 35-38 gradi nelle zone interne fra Venerdì e Domenica. Lungo le coste avremo in genere temperature più contenute ma maggiori tassi di umidità che renderanno il caldo meno sopportabile. I cieli saranno in gran parte soleggiati o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento e isolato acquazzone sui rilievi alpini, specie quelli di nord-est. Notizie non buone insomma per quanto concerne l’emergenza siccità.

Questa nuova ondata di caldo pare anche intenzionata a persistere a lungo sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti mostrano addirittura una intensificazione del caldo verso il periodo 19-21 Luglio, in particolare al centro-nord, con temperature che potrebbero toccare e superare i 40 gradi.

Vi aggiorneremo su questa tendenza nel corso dei prossimi articoli, sperando di potervi parlare di un ridimensionamento, dato che valori termici così elevati non gioverebbero certo a nessuno e risulterebbero anche pericolosi per la salute.

A cura di Francesco Ladisa