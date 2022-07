Previsioni meteo: lunga ondata di caldo e assenza di pioggia sull’Italia, clima ancora più rovente la prossima settimana!

Sempre più conferme sulla nuova ondata di caldo in arrivo, ancora una volta dettata dall’espansione di un vasto promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale verso la nostra penisola.

Fra oggi e domani le temperature torneranno a salire di diversi gradi, portandosi un po’ ovunque al di sopra delle medie. Il target principale di questa nuova offensiva dell’anticiclone africano si conferma essere il Centro-Nord. E’ qui infatti che si registreranno le temperature più alte e il caldo risulterà in genere meno sopportabile, anche per via dei tassi di umidità (in crescendo) e della scarsa ventilazione.

La colonnina di mercurio si porterà diffusamente sopra i 30 gradi. Ci aspettiamo temperature diurne fino a 33-36 gradi al Centro-Nord, in particolare su Nord-Ovest, Pianura Padana, centrali tirreniche. Farà invece meno caldo sulle zone adriatiche e al Meridione, dove l’anticiclone africano sarà meno intenso e lascerà spazio a deboli infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti nord-orientali. Questo soprattutto all’inizio della settimana.

L’ondata di caldo proseguirà senza sosta al Centro-Nord e in base agli ultimi aggiornamenti previsionali pare destinata a durare almeno 10 giorni. L’anticiclone africano infatti non si schioderà dall’Europa centro-occidentale e dal nostro paese per tutta la prossima settimana e andrà addirittura intensificandosi sull’Italia, specie dopo il 19-20 Luglio, con temperature che potrebbero approssimarsi ai 40 gradi nelle zone interne centro-settentrionali. Il picco del caldo potrebbe essere raggiunto sul finire della prossima settimana, col clima rovente in estensione anche al Sud.

Lo scenario continuerà insomma a essere preoccupante, sia per le elevate temperature sia per la perdurante assenza di pioggia sull’Italia e in particolare al Centro-Nord.

A cura di Francesco Ladisa