Incendi devastanti divampano in Spagna: le immagini dall’Andalusia [VIDEO]

La Spagna sta vivendo giornate estremamente difficili sul fronte incendi. Centinaia i roghi divampati negli ultimi giorni in molte zone del paese, almeno 30 quelli registrati nella sola giornata di ieri. Le fiamme sono alimentate e rese spesso incontrollabili dai venti e dalle temperature bollenti, dovuti a una fortissima ondata di caldo che sta colpendo l’Europa centro-occidentale e proseguirà purtroppo ancora per diversi giorni.

Fra le località più colpite quelle dell’Estremadura, della Castiglia e Leon, della Galizia e dell’Andalusia. L’incendio più preoccupante, nelle ultime ore, è nella provincia di Caceres, dove bruciano Las Hurdes e Casas de Miravete e dove questa mattina si è aggiunto l’incendio nella zona di Garganta de los Infiernos, nella Valle del Jerte, iniziato con due diversi focolai. Secondo Pedro Munoz, direttore della Polizia forestale della Junta, questo nuovo incendio è «chiaramente doloso», scrive La Vanguardia. In termini di superficie bruciata, l’incendio di Monsagro a Salamanca è il più importante: il fuoco ha interessato 9.000 ettari di terreno e alcuni focolai si sono riattivati a causa dell’aumento del vento, secondo il Ministero regionale dell’Ambiente.

Come riporta il sito dell’Ansa, si contano almeno 84 morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna nei primi tre giorni da quando è iniziata l’ondata di caldo in corso (domenica scorsa). Un bilancio dunque destinato ad aggravarsi. Lo segnalano i media iberici in base ai dati dell’Istituto Carlos III di Madrid.

Vi mostriamo un video impressionante che arriva dalla Sierra de Mijas, catena montuosa nel sud della Spagna, in Andalusia. La colonna di fumo scaturita dal vasto incendio va a formare una vera e propria nube chiamata pirocumulonembo.

Immagini a cura di nasta22bombe, video pubblicato dalla pagina facebook “Tornado in Italia”

A cura di Francesco Ladisa