Meteo: oggi caldo ma anche qualche forte temporale, vediamo dove

Nuova settimana, vecchio anticiclone africano. La situazione meteorologica sul nostro paese continua ad essere caratterizzata da stabilità e temperature elevate e anche nei prossimi giorni non avremo variazioni particolari, anzi a partire da metà settimana è prevista un’ulteriore intensificazione dell’ondata di caldo in tutto il paese.

Per oggi, Lunedì 18 Luglio, ci aspettiamo dunque condizioni di bel tempo e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo dei locali temporali pomeridiani sui rilievi, in particolare sulle Alpi di Nord-Ovest e sulle aree appenniniche del centro-sud, specie fra Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata, con locali sconfinamenti sulla fascia costiera tirrenica di queste ultime due regioni. I fenomeni, anche se localizzati e di breve durata, potranno risultare intensi e associati a grandinate.

Le temperature si mantengono come detto su valori elevati, specie al Centro-Nord e regioni tirreniche, dove avremo massime sui 33-36 gradi. Qualche grado in meno su settori adriatici e Sud Italia e un po’ di maestrale ad alleviare la calura.

A cura di Francesco Ladisa