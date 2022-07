Violento incendio a Tivoli: fiamme sul Ponte della Pace

Ancora fiamme nella provincia di Roma. Un grosso incendio è divampato attorno alle 17 di oggi a Tivoli: a bruciare un’area di campagna a ridosso di via Giuseppe Mazzini, lungo il fiume Aniene. Le fiamme sono divampate nella via di accesso al Ponte della Pace, un sentiero sterrato pieno di canne. La struttura è stata toccata dal fuoco in diversi punti e sarà chiaramente chiusa al traffico pedonale.

L’incendio ha minacciato anche le auto in sosta nel piazzale adiacente alla stazione ferroviaria di Tivoli e gli agenti della Polizia Locale hanno interdetto il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Villa Adriana e i volontari delle associazioni di Protezione civile “Avrst” e “VvAa”.

A cura di Francesco Ladisa