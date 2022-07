Decine di incendi in una Londra bollente: fiamme divorano anche le case [VIDEO]

E’ una giornata estremamente difficile per Londra che sta combattendo con un’ondata di caldo senza precedenti che ha fatto registrare la temperatura record di 40° (leggi qui la notizia) e sta causando un forte aumento del numero di incendi.

Il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, ha dichiarato che i vigili del fuoco sono sotto “immensa pressione”. Uno dei roghi più gravi è scoppiato nelle ultime ore a Wennington, nel distretto di Havering, nella zona est di Londra, per il quale sono al lavoro al momento circa 100 pompieri. La London Fire Brigade ha dichiarato che si tratta di un “incidente grave”, il che significa che potrebbe chiedere risorse anche da altri servizi di emergenza.

Drammatiche le immagini diffuse sul web, che mostrano enormi nubi di fumo nero che si alzano in aria, campi e anche alcuni edifici in fiamme. Al momento non vengono segnalate vittime o feriti.

Homes destroyed in Wennington as multiple fires break out in the Greater London area pic.twitter.com/TKEfbUL5cD — BNO News (@BNONews) July 19, 2022

Un altro pericoloso incendio sta interessando Dartford Heath, nel Kent, con fiamme a ridosso dell’autostrada A2, attraversata da molti veicoli.

Huge fire at Dartford Heath pretty much 2 min walk from my house ⚠️🔥😲😣 🔥 pic.twitter.com/c1FPOp95mj — ⚽️ Tim Cross ⚽️ (@T1MMMYCR055) July 19, 2022

A cura di Francesco Ladisa