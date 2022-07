Inferno di fuoco in Versilia: grosso incendio a Massarosa, chiusa autostrada e case evacuate

Sono ore difficili per la Versilia, colpita da diversi incendi, alcuni estesi e a ridosso delle abitazioni. Un vasto rogo, cominciato nella serata di ieri e intensificatosi poi nel corso della notte, sta interessando il comune di Massarosa, in provincia di Lucca.

Le fiamme stanno divorando i boschi attorno alla frazione di Bozzano, minacciando alcune case. Almeno 40 persone sono state fatte evacuare. In azione oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, anche tre elicotteri e due Canadair. La situazione, fanno sapere i vigili del fuoco, è grave. Le temperature elevate e una moderata ventilazione non aiutano lo spegnimento dell’incendio.

L’incendio ha portato anche alla chiusura della bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l’A11 con l’A12. Il Comune di Massarosa ha spiegato con una nota su su Fb che il “terribile” incendio è ancora in corso. La bretella autostradale, si apprende dalla polizia stradale, è tuttora interrotta al traffico – che può percorrere comunque la viabilità ordinaria – mentre per le persone che hanno lasciato le loro abitazioni in queste ore e per chi ha necessità di assistenza , il Comune ha fornito anche un numero telefonico da contattare: 0584 939767.

A cura di Francesco Ladisa