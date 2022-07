Non si arresta il terribile incendio a Massarosa: 560 ettari bruciati e 500 persone evacuate

Non si arresta l’incendio che sta colpendo dalla serata di Lunedì l’area di Massarosa, in Toscana (guarda l’articolo di ieri). Le fiamme continuano a bruciare i boschi delle colline attorno alla cittadina della Versilia e nella notte appena trascorsa, complici le condizioni meteo, si sono anche rinforzate e hanno mutato direzione, arrivando fino agli abitati di Miglianello, Pieve a Elici, Montigiano. Il fumo ha raggiunto anche la spiaggia di Viareggio, come testimoniato le immagini diffuse sui social media.

Al momento il fronte dell’incendio, ancora molto vasto, risulta spezzato in diversi focolari. Le operazioni di spegnimento stanno impegnando almeno 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali a terra, e diversi elicotteri e canadair.

La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari prevalentemente di bosco e in parte di olivete. Evacuate decine di famiglie: si stimano in circa 500 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case.

E mentre a Massarosa si continua a combattere con le fiamme, un altro rogo è scoppiato sulle colline di Vecchiano, in provincia di Pisa, distruggendo già 10 ettari di vegetazione. Sul posto stanno operando 2 elicotteri e 9 squadre di volontari Aib. L’organizzazione antincendio boschivo regionale è riuscita a ridurre il fronte delle fiamme ma le condizioni meteo favorevoli alla propagazione del rogo ostacolano gli interventi di spegnimento.

A cura di Francesco Ladisa