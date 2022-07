Avviso dell’Aeronautica Militare per temperature oltre i 38 gradi su molte regioni italiane

Nuovo avviso emesso dall’Aeronautica Militare per le temperature elevate dei prossimi giorni. Previsti picchi di oltre 38 gradi sia al Nord che in diverse regioni del centro-sud.

Ecco il comunicato:

– PER LE PROSSIME 48/60 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE SUPERIORI AI 38°C SU LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE ZONE

PIANEGGIANTI.

SI PREVEDONO DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI’ 22 LUGLIO 2022 TEMPERATURE ELEVATE CON PUNTE MASSIME SUPERIORI AI 38°C:

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL PIEMONTE;

– PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE SU FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, TOSCANA, PUGLIA E BASILICATA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE, CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME SUPERIORI AI 38°C SU UMBRIA, LAZIO E SARDEGNA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa