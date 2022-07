Previsioni meteo: tanto caldo ma c’è una novità, ecco il ritorno dei temporali la prossima settimana

Stiamo entrando in una fase ancor più calda sulla nostra penisola per effetto dell’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, che – come abbiamo visto in questo articolo – porterà le temperature a salire fino a 40 gradi nei prossimi giorni.

Questo clima rovente caratterizzerà dunque tutto il week end e anche l’inizio della nuova settimana, rendendo le giornate bollenti ma anche le notti sempre più “tropicali” da nord a sud, ovvero con temperature alte e tassi di umidità spesso molto elevati (caldo afoso).

Un cambiamento potrebbe realizzarsi però nel periodo successivo, a partire da Martedì/Mercoledì, quando il flusso instabile atlantico tenderà ad abbassarsi di latitudine, andando a lambire il Nord Italia. Ciò dovrebbe determinare il ritorno di temporali, purtroppo anche di forte intensità, sulle aree alpine e a tratti anche sulle pianure del Nord. L’instabilità troverà spazio in un contesto ancora molto caldo per la presenza dell’anticiclone africano, ma con qualche grado in meno rispetto ai giorni precedenti.

Qualche isolato temporale potrebbe spingersi anche al Centro, specie verso Mercoledì. Mentre il Sud continuerà ad avere condizioni di maggiore stabilità, cieli in prevalenza sereni e gran caldo, con un anticiclone africano ancora molto robusto che potrebbe anche non concedere tregue per tutta la prossima settimana.

