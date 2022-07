Meteo: ancora temperature roventi oggi e nel week end, occhio a locali ma forti temporali Sabato al Nord

E’ stata un’altra nottata bollente sull’Italia, in particolar modo al centro-nord, dove l’anticiclone di matrice sub-tropicale sta raggiungendo la sua massima potenza. Anche in piena notte le temperature hanno fatto fatica a scendere sotto i 27-26 gradi in molte città : pensate che a Milano, poco dopo la mezzanotte, c’erano ancora circa 30 gradi. A Torino 28 gradi. Valori tipici delle zone tropicali.

Al momento, alle 9:30 del mattino, si registrano già temperature sui 28-30 gradi su gran parte d’Italia, da nord a sud. Tutto questo lascia presagire una nuova giornata rovente su tutto lo stivale.

Sarà infatti l’ennesima giornata rovente per effetto dell’anticiclone africano. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma avremo maggiori addensamenti sui rilievi, con possibilità di rovesci e temporali specie al pomeriggio sulle Alpi. I fenomeni interesseranno principalmente Valle d’Aosta, settori montuosi del Piemonte, Trentino Alto Adige e alto Veneto. Localmente potranno verificarsi temporali di forte intensità , associati a grandinate e forti colpi di vento.

Le temperature, come detto, saranno sempre molto elevate: massime fino a 38-41 gradi in Pianura Padana, 36-38 gradi al centro-sud, con locali punte sui 40 gradi nelle zone interne, in particolare fra Puglia, Basilicata e Calabria.

Anche il week end sarà nel segno dell’anticiclone africano che continuerà a portare gran caldo in tutta la penisola, con tassi di umidità spesso elevati, soprattutto lungo le coste. Nella giornata di Sabato però assisteremo ad una maggiore instabilità sul Nord Italia a causa di infiltrazioni d’aria leggermente più fresca di origine atlantica: temporali, anche di forte intensità , interesseranno i settori alpini e prealpini, con locali sconfinamenti sulle pianure, in particolare di Piemonte e Lombardia. Prevarrà il sole invece sul resto d’Italia.

Le temperature perderanno qualche grado al Nord rispetto alla giornata di Venerdì, ma resteranno sempre molto elevate, toccando i 35-38 gradi in Pianura Padana. Nessun calo invece al centro-sud, dove anzi avremo un’intensificazione dell’ondata di calore e temperature massime fino a 38-40 gradi nelle zone interne pianeggianti.

A cura di Francesco Ladisa