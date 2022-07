Onda di calore ma anche forti temporali: l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’anticiclone africano continua a interessare la penisola determinando temperature molto elevate. Un suo indebolimento graduale sul Nord Italia però innescherà dei temporali localmente di forte intensità nei prossimi giorni.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, sia per l’ondata di calore in atto sia per l’arrivo di temporali su parte del Nord. Vediamo il comunicato:

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 6 ORE TEMPERATURE ELEVATE, CON VALORI MASSIMI PREVISTI SUPERIORI AI 38°C SULL’UMBRIA;

– PER LE PROSSIME 30/36 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE SUPERIORI AI 38°C SU LAZIO E SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 54/60 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE SUPERIORI AI 38°C SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA.

SI PREVEDONO, DAL POMERIGGIO DI DOMANI LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SUL PIEMONTE;

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE E VENETO.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE, TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI PREVISTI SUPERIORI AI 38°C SULL’EMILIA-ROMAGNA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa