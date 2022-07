Grande caldo in parziale attenuazione: attenzione dal pomeriggio di oggi ai forti temporali al Nord!

L’anticiclone africano, dopo una lunga fase di dominio pressoché incontrastato sul Nord Italia, si indebolirà nel corso dei prossimi giorni lasciando campo a correnti leggermente più fresche e instabili di origine atlantica.

Avremo dunque un ritorno dell’instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali a più riprese. Non si tratterà di perturbazioni estese in grado di colmare in maniera significativa la carenza idrica ma di fenomeni più a carattere sparso. Il caldo, comunque, continuerà ad essere abbastanza intenso: si perderanno un po’ di gradi soprattutto verso Mercoledì/Giovedì ma le temperature massime si manterranno in genere sempre sopra la soglia dei 30-31°C. Anche per questo motivo i temporali, laddove colpiranno, potranno essere molto forti, accompagnati da intense grandinate.

Un primo impulso instabile interesserà il Nord Italia già nelle prossime ore. Dopo una mattinata ampiamente stabile, è previsto un aumento delle nubi e lo sviluppo di rovesci e temporali che coinvolgeranno prima i settori alpini/prealpini poi anche aree di pianura. In particolare, fra tardo pomeriggio e serata è attesa la formazione di temporali su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Alto Veneto. Rovesci e temporali sparsi anche in Emilia, ma meno estesi e duraturi. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, associati a grandinate di media-grossa taglia e colpi di vento.

Come è evidente anche dalla mappa esposta, il centro-sud continuerà ad essere protetto dall’anticiclone africano per l’intera giornata: il tempo si manterrà ampiamente stabile, salvo qualche sporadico temporale di calore lungo l’Appennino. Caldo sempre molto intenso e afa lungo le coste.

A cura di Francesco Ladisa