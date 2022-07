Nuova ondata di temporali oggi, fenomeni anche intensi su molte regioni

L’anticiclone africano sta mostrando evidenti segni di indebolimento. Lo abbiamo già constatato con il fronte temporalesco che ha attraversato gran parte del Nord Italia fra la serata di ieri e la notte appena trascorsa.

Oggi avremo un ulteriore lieve cedimento a favore di correnti più fresche e instabili di origine atlantica che guadagneranno terreno anche verso il Centro. Ciò determinerà lo sviluppo, a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, di rovesci e temporali che colpiranno a carattere sparso ma potranno risultare nuovamente intensi e associati a forti grandinate e colpi di vento.

I fenomeni interesseranno principalmente Lombardia, Nord-Est (specie Emilia Romagna e zone montane e pedemontane del Triveneto), Umbria, Marche e Abruzzo, con possibilità di sconfinamenti dei temporali verso le coste. Qualche isolato temporale potrà formarsi anche più a Sud, fra Molise, zone interne di Puglia e Basilicata (fenomeni più deboli). Altrove il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato.

Inoltre fra la tarda serata e la notte avremo un nuovo peggioramento sul nord-ovest, con forti temporali attesi fra Piemonte e ovest Lombardia.

Quanto alle temperature, oggi avremo ancora valori molto elevati in tutta Italia, con massime fino a 35-38 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del centro-sud. Buone notizie invece per domani, quando assisteremo finalmente a un calo termico di diversi gradi, più marcato al Nord, più lieve al Centro. Seguiterà invece a far molto caldo al Sud Italia.

A cura di Francesco Ladisa