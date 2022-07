Previsioni meteo: il tempo del week end, caldo finalmente più sopportabile

L’alta pressione africana sta perdendo un po’ di forza, seppur rimanendo ancorata alla nostra penisola. Fra oggi e domani una nuova fase temporalesca è attesa sulle regioni settentrionali e porterà un calo delle temperature (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Un altro impulso instabile è poi previsto nella giornata di Venerdì, sempre al Nord. Il Centro-Sud invece rimarrà ai margini in quanto maggiormente protetto dall’anticiclone africano, con caldo sempre molto intenso e tempo stabile, a parte qualche temporale sparso per lo più sulle zone interne fra oggi e domani.

COSA CI ASPETTA NEL WEEK-END? Il tempo tornerà ad essere complessivamente stabile nel fine settimana con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Aria relativamente più fresca di origine atlantica riuscirà a penetrare sul Mediterraneo, seppur in un contesto anticiclonico. Avremo quindi un caldo meno intenso rispetto ad ora e le temperature perderanno qualche grado, finalmente, anche al centro-sud.

Al Nord si arriverà a toccare i 30-33 gradi, al centro-sud 32-34 gradi, con punte più elevate sulle Isole Maggiori e in Calabria. Insomma niente picchi estremi sui 38-40 gradi e inoltre anche l’umidità tenderà in genere a calare rispetto a questi ultimi giorni. In particolare, Domenica, sulle regioni adriatiche, vi sarà un calo termico più vistoso grazie a correnti settentrionali e un po’ di maestrale che faranno scendere i valori massimi sulla soglia dei 29-30 gradi.

Come detto poc’anzi il tempo si manterrà nel complesso stabile e soleggiato, ma qualche temporale potrà verificarsi fra nord-est e Medio Adriatico Sabato (specie zone interne) e poi sull’Appennino centro-meridionale Domenica.

Vedremo meglio la probabilità e la localizzazione più precisa di questi fenomeni con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

A cura di Francesco Ladisa