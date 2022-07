Meteo: oggi forti temporali e grandinate al centro-sud, ecco le zone colpite

Forti temporali hanno investito il Nord nella serata di ieri e nelle ore notturne (purtroppo causando danni soprattutto in Lombardia), spazzando finalmente la grande calura accumulata in tutta la Pianura Padana. Stamattina abbiamo infatti temperature ben più contenute e gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Nessuna rinfrescata invece al centro-sud, dove persistono temperature elevate e afa.

Nel corso della giornata odierna però aria relativamente più fresca e instabile di origine atlantica avanzerà anche verso il centro-sud, apportando dell’instabilità piuttosto diffusa. Rovesci e temporali si svilupperanno lungo le regioni adriatiche, soprattutto nelle zone interne ma sconfinando anche lungo le coste, specie sul Medio Adriatico e Puglia settentrionale. Qualche temporale interesserà anche zone interne di Basilicata e Calabria.

I fenomeni tenderanno a manifestarsi fra tarda mattinata e pomeriggio, per poi attenuarsi entro la serata. Saranno possibili grandinate e forti colpi di vento. Sul Nord Italia, invece, la situazione sarà oggi ben più stabile: come vediamo dalla mappa delle precipitazioni interesseranno principalmente i settori montuosi alpini, mentre in Pianura prevarrà il sole con qualche addensamento nuvoloso qua e là .

A cura di Francesco Ladisa