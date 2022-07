Forti temporali e grandinate Venerdì 29 Luglio al Nord, ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare

Il transito di aria più fresca e instabile di origine atlantica sulle regioni settentrionali della penisola determinerà condizioni di forte instabilità nelle prossime ore e nella giornata di Venerdì, quando avremo il passaggio di forti temporali da ovest verso est su gran parte del Nord.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER LE PROSSIME 12/18 ORE SU PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI VENERDI’ 29 LUGLIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE ED EMILIA-ROMAGNA, IN ESTENSIONE DALLA SERA ANCHE A VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa