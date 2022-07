Meteo: nuovi forti temporali in arrivo fra pomeriggio-sera su diverse regioni

Dopo i forti temporali che hanno investito ieri il centro-sud e in particolare le regioni adriatiche, stamane il tempo è tornato ad essere stabile su tutta la penisola. L’anticiclone però non è più forte come nei giorni scorsi, specialmente sulle regioni settentrionali, ed infatti nelle prossime ore e poi nel corso di domani (Venerdì) torneranno temporali e acquazzoni sparsi, anche di forte intensità.

Per quanto concerne la giornata odierna, dopo una prima parte del mattino ampiamente soleggiata, fra tarda mattinata e pomeriggio avremo un rapido aumento della nuvolosità sui settori alpini e prealpini e sulle aree appenniniche dell’Emilia Romagna, con rovesci e temporali sparsi. Fra pomeriggio-sera, un ulteriore impulso instabile interesserà il nord-ovest, alimentando dei nuovi temporali fra Valle d’Aosta, Piemonte e Ovest Lombardia, anche sulle aree pianeggianti. In questa fase i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi, associati a grandine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda il centro-sud, sono attesi dei rovesci e temporali lungo la fascia appenninica, specie su Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. I fenomeni, localmente di forte intensità, saranno comunque di breve durata e cesseranno entro la serata. Altrove il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato.

Quanto alle temperature, avremo valori ancora elevati sulle regioni centro-meridionali, con picchi di 35-37 gradi nelle zone interne. Valori leggermente più contenuti al Nord, con punte di 32-33 gradi e un caldo decisamente più sopportabile rispetto al clima rovente dei giorni scorsi.

A cura di Francesco Ladisa