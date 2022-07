Violenta scossa di terremoto in Cile: epicentro sulla costa di Antofagasta, il VIDEO

Una violenta scossa di terremoto si è verificata stamane in Cile, nell’area settentrionale del paese. Il sisma è stato registrato all’1:14 ora locale, quando in Italia erano le 6:14.

Il terremoto è stato di magnitudo 6.1 e ha avuto epicentro sulla costa cilena, nella regione di Antofagasta. Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto epicentro esattamente a 30 km dalla città di Tocopilla.

Dalle prime informazioni, la scossa ha provocato degli smottamenti e alcune frane oltre a lesioni di edifici, in particolare nell’area di Tocopilla, sulla costa, e nel primo entroterra. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti.

In questo video possiamo vedere gli attimi della violenta scossa di terremoto per mezzo di una telecamera di sorveglianza in una strada di Tocopilla.

A cura di Francesco Ladisa