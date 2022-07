Forte ondata di temporali al centro-nord nelle prossime ore, rischio FENOMENI VIOLENTI

Una veloce ondulazione atlantica in transito sul Nord Italia determinerà un peggioramento del tempo nelle prossime ore con temporali anche di forte intensità sulle regioni settentrionali.

Dopo una prima parte di mattinata sostanzialmente stabile e soleggiata, fra tardo mattino e ore pomeridiane avremo la formazione di rovesci e temporali sui settori alpini e sul nord-ovest anche in pianura, fra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. In serata/nottata il tempo peggiorerà anche al nord-est e le piogge raggiungeranno anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e coste romagnole. Qualche temporale potrà interessare anche l’area fra Alta Toscana, Umbria e Marche, specie in serata.

Più a sud l’alta pressione garantirà una maggiore stabilità atmosferica. Avremo infatti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a parte qualche isolato rovescio temporalesco sui rilievi appenninici.

Dall’analisi dei modelli matematici si evince un rischio elevato di fenomeni violenti sul Nord Italia, in particolare fra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Sussiste anche il rischio di supercelle con formazione di grandine di grossa taglia e fenomeni vorticosi.

Per quanto concerne le temperature, saranno ancora elevate al centro-sud, con massime fino a 33-35 gradi nelle zone interne; più contenute al Nord dove si assesteranno sui 28-32 gradi (con bruschi cali termici durante i temporali).

A cura di Francesco Ladisa