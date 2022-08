Cilento: frana da costone roccioso in spiaggia, uomo colpito da un masso

Una frana si è verificata oggi intorno alle ore 13 sulla costa campana nei pressi del comune di Camerota, in Cilento. Dei massi si sono distaccati da un costone roccioso nella “spiaggia dei Francesi”, conosciuta anche come spiaggia del Marcellino, tra Scario e Marina di Camerota, colpendo e ferendo un turista di circa 30 anni.

Il giovane sarebbe stato colpito in pieno da un masso mentre si trovava all’interno del ristorante nelle immediate adiacenze della spiaggia assieme alla figlia. Trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, avrebbe riportato alcune fratture costali. Le sue condizioni comunque non risultano gravi.

La spiaggia, una delle più apprezzate della Costa della Masseta, è stata subito evacuata visti i numerosi bagnanti presenti. Vi saranno ora accertamenti e analisi per capire la sicurezza del luogo.

A cura di Francesco Ladisa