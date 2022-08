Meteo: grande caldo nei prossimi giorni, ma dal week end in poi tanti temporali!

L’alta pressione africana porterà molto caldo sull’Italia nei prossimi giorni, come vi abbiamo ampiamente preannunciato nei nostri precedenti articoli. Ancora una volta sarà il centro-nord l’obiettivo principale dell’avvezione calda sub-tropicale: qui fra Giovedì e Sabato si registreranno le temperature più elevate, fino a 36-38 gradi dalla Pianura Padana alle zone interne del Centro.

Andrà un po’ meglio mediamente al Sud, con qualche grado in meno ma caldo comunque intenso e a tratti fastidioso per via dei tassi di umidità elevati soprattutto nelle ore serali e notturne.

Questa fase calda non sembra però destinata a durare troppo a lungo. L’anticiclone africano sarà infatti meno coriaceo rispetto a quanto visto nel mese di Luglio e lascerà spazio a dell’instabilità . Già nel week-end infiltrazioni di aria più fresca e instabile apporteranno dei temporali sparsi al Nord, specie sulle Alpi ma localmente anche in pianura (maggiori possibilità nella giornata di Domenica).

A seguire, verso il 9-10 Agosto, potrebbe giungere un impulso instabile più organizzato da nord-est a dispensare tanti temporali, soprattutto nelle zone interne e al centro-sud, portando anche un netto calo delle temperature su tutto il paese e ponendo fine quindi all’intensa ondata di calore.

La distanza temporale che ci separa induce però ad essere cauti. Vedremo nei prossimi giorni se questa previsione verrà confermata e approfondiremo maggiormente i dettagli.

A cura di Francesco Ladisa