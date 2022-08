Previsioni meteo: caldo intenso nel week end, ma arrivano i primi forti temporali!

Stiamo entrando nella fase più rovente di questa ondata di calore dettata dall’anticiclone africano, attualmente esteso su tutto il bacino del Mediterraneo.

Nella giornata di Venerdì e nel week-end avremo dunque un clima molto caldo e in prevalenza soleggiato, tuttavia dei primi cedimenti dell’alta pressione determineranno lo sviluppo di temporali e rovesci, per lo più sulle aree settentrionali della penisola. Sabato e soprattutto Domenica l’instabilità potrà interessare anche le aree pianeggianti del Nord. Vediamo i dettagli giorno per giorno.

Venerdì 5 Agosto – L’anticiclone africano determina condizioni di stabilità e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento associato a veloci temporali solo sulle aree alpine e lungo la fascia appenninica, fra Abruzzo e Basilicata. Caldo intenso, specie al centro-nord dove toccheremo temperature massime elevate, fino a 35-38 gradi.

Sabato 6 Agosto – L’alta pressione continua a interessare la penisola ma è in indebolimento al Nord. Dopo una mattinata generalmente stabile, avremo lo sviluppo di rovesci e temporali prima sui settori alpini e prealpini poi in estensione fra pomeriggio-sera anche alle aree pianeggianti, in particolare su Lombardia, Emilia e Veneto. I fenomeni potranno risultare di forte intensità . Qualche temporale isolato anche sull’Appennino centro-meridionale nel corso del pomeriggio. Temperature sempre molto elevate al centro-nord con punte di 37-38 gradi. Qualche grado in meno in genere al Sud ma con un clima spesso afoso.

Domenica 7 Agosto – Anticiclone in ulteriore indebolimento e aria più fresca e instabile di origine atlantica verso le regioni settentrionali. Temporali diffusi già fra la notte e il primo mattino, poi nuovamente nelle ore pomeridiane-serali, specie sulle zone alpine e prealpine, ma con possibilità di sconfinamenti verso le pianure, in particolare sul Triveneto. Rischio di fenomeni intensi e violente grandinate. Qualche isolato temporale potrà interessare anche le zone interne della Toscana, più sporadicamente l’Appennino centro-meridionale. Stabile e tanto sole altrove.

Le temperature subiranno un calo anche sensibile al Nord Italia, mentre continuerà a fare molto caldo al centro-sud.

Seguite tutti gli aggiornamenti su www.inmeteo.netÂ

A cura di Francesco Ladisa