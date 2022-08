Usa: fulmine cade vicino alla Casa Bianca, 3 morti

Tragedia in seguito a un forte temporale nella giornata di Giovedì a Washington, negli Usa. Un grosso fulmine si è abbattuto al suolo nelle vicinanze della Casa Bianca, colpendo un albero e provocando la morte di 3 persone.

E’ accaduto a Lafayette Square, un parco pubblico di tre ettari che si trova direttamente a nord della Casa Bianca, spesso affollato di visitatori, soprattutto nei mesi estivi. Il fulmine ha colpito le quattro persone vicino a un albero che si trova a pochi metri dalla recinzione che circonda la residenza presidenziale e gli uffici. Per 3 di loro non c’è stato nulla da fare, mentre la quarta ha riportato gravi ferite.

Ecco un filmato che mostra il momento della caduta a terra del fulmine:

Subscribe👉TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

Watch horrific video shows as lightning strikes outside the White House in Washington DC where 4 people were seriously injured. USA pic.twitter.com/FywgK4b43B

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) August 5, 2022