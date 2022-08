Meteo oggi: forti temporali al centro-sud, vediamo le zone colpite

Una modesta area depressionaria in quota alimentata da correnti leggermente più fresche nord-orientali agirà sulla penisola nei prossimi giorni determinando condizioni di forte instabilità principalmente al centro-sud, nelle aree interne.

Oggi, Lunedì 8 Agosto, avremo condizioni di iniziale stabilità ma fra tarda mattinata e pomeriggio assisteremo alla formazione di rovesci e temporali sulle Alpi e lungo l’Appennino centro-meridionale.

Per quanto riguarda il Nord i fenomeni tenderanno a concentrarsi esclusivamente a ridosso dei rilievi, mentre in Pianura prevarrà il sole. Al Centro e al Sud invece l’instabilità sarà ben più diffusa oltre che marcata. I temporali interesseranno le aree interne di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, interessando spesso anche aree pedemontane e pianeggianti. Qualche temporale atteso anche nelle aree interne della Sardegna orientale. Le precipitazioni potrebbero sconfinare a tratti sulle aree costiere tirreniche, specie sul basso versante, fra Campania e Calabria, mentre sulle coste adriatiche avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

In tarda serata/nottata però dell’instabilità in arrivo dal mare potrebbe interessare l’alto Adriatico portando dei temporali fra Romagna e Marche, più probabile lungo le zone costiere e primo entroterra.

Per quanto concerne le temperature, avremo un lieve calo al centro-sud ma farà ancora molto caldo. Le massime si assesteranno sui 30-33 gradi al Nord, 32-35 gradi sulle regioni centro-meridionali.

A cura di Francesco Ladisa