Meteo oggi: attenzione ai forti temporali su gran parte del centro-sud dal pomeriggio!

Sarà un altro pomeriggio decisamente instabile quello odierno sulle regioni centro-meridionali, a causa di una sacca di aria più fresca in quota che staziona sulla nostra penisola e che alimenterà numerosi temporali di calore, soprattutto nelle aree interne.

I fenomeni tenderanno a formarsi in primo luogo lungo la fascia appenninica per poi estendersi anche ad alcune aree pianeggianti. Le zone interessate da acquazzoni e temporali, a partire dalla tarda mattinata e ore pomeridiane, saranno quindi: Toscana meridionale, Umbria, zone interne di Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La pioggia potrà sconfinare a tratti anche lungo le coste, in particolar modo sul versante tirrenico di Lazio, Campania, Calabria.

Attenzione ai fenomeni intensi, perché localmente i temporali potranno risultare molto forti, associati a grandinate (anche di medie-grosse dimensioni) e raffiche di vento. Questo soprattutto sull’area dell’Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Lazio) e in Sicilia, dove sono attesi i fenomeni appunto più intensi e organizzati.

Al Nord Italia la situazione sarà molto più stabile: avremo infatti cieli in genere sereni o poco nuvolosi in Pianura Padana, mentre acquazzoni e temporali localizzati interesseranno soltanto le aree alpine e prealpine.

Quanto alle temperature, saranno stazionarie o in lieve calo sulle regioni del centro-sud, dove avremo ancora un caldo spesso afoso, soprattutto lungo le aree costiere.

A cura di Francesco Ladisa