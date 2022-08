Alluvione lampo a Scilla, in Calabria: auto trascinate dal fango

Pesanti nubifragi hanno colpito nelle ultime ore l’area dello Stretto di Messina, come vi abbiamo già documentato in questo precedente articolo. Oltre al messinese, anche il reggino è stato interessato da intense precipitazioni, raffiche di vento e fulmini.

Situazione critica sul tratto costiero a nord di Reggio Calabria. In particolar modo un’alluvione lampo ha colpito verso l’alba la località di Scilla, sulla bellissima Costa Viola.

Pesanti i danni, come possiamo vedere dalle immagini diffuse sui vari social media: le strade sono state ricoperte da fango e detriti e diverse automobili sono state strascinate via dalla furia dell’acqua subendo danni e finendo addirittura sulla spiaggia. Allagamenti e danni anche ad alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Al momento non risultano vittime o feriti. Una situazione simile si era verificata dopo un forte nubifragio anche l’anno scorso.

A cura di Francesco Ladisa