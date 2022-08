Allerta meteo della Protezione Civile: piogge e temporali al centro-nord da domani

La Protezione Civile ha emesso un comunicato di allerta meteo in vista del peggioramento in arrivo al centro-nord (di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo). Per la giornata di domani sono previsti infatti forti temporali soprattutto sulle regioni centrali. Vediamo i dettagli:

Maltempo: in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord

Allerta gialla in 5 Regioni. Avviso meteo del 14 agosto.

Una depressione di origine atlantica transita sull’Europa occidentale e, tra domani e martedì, determinerà un peggioramento al Centro-Nord. In particolare si avranno condizioni di marcata instabilità su parte delle regioni centrali peninsulari, che causeranno rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità . L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di ferragosto, allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio.

A cura di Francesco Ladisa