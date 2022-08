Meteo: nuovo peggioramento a Ferragosto, piogge e temporali localmente di forte intensità al centro-nord

La perturbazione che ha portato forti temporali e un netto calo delle temperature al centro-sud nelle ultime ore sta progressivamente abbandonando la nostra penisola spostandosi verso est. La pressione è dunque in aumento ma si tratta di una ripresa temporanea.

Già nel corso di domani infatti correnti più umide e instabili di origine atlantica legate ad una estesa saccatura in affondo sull’Europa occidentale determineranno un peggioramento del tempo al centro-nord.

Nella giornata di Ferragosto, Lunedì 15, avremo per tanto piogge e temporali sparsi che interesseranno le aree alpine e potranno sconfinare verso pomeriggio-sera anche sulle zone pianeggianti, in particolare fra Piemonte orientale, Lombardia. Qualche rovescio interesserà anche l’Emilia Romagna. Piogge e temporali, anche di forte intensità, potranno colpire nel pomeriggio e serata anche le regioni centrali: Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio. Sul resto d’Italia, quindi su tutto il Meridione, le condizioni meteo saranno stabili e avremo cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Le temperature saranno in aumento al Sud e sulle regioni adriatiche, anche marcato sulla Sicilia. Senza variazioni significative al centro-nord.

A cura di Francesco Ladisa