Meteo: oggi pressione in temporaneo aumento, ma fra domani e Giovedì in arrivo forte peggioramento al Nord

Pressione in temporaneo aumento quest’oggi sull’Italia dopo le piogge e i forti temporali avvenuti ieri e in parte anche nella notte.

La giornata trascorrerà dunque all’insegna del bel tempo su gran parte della penisola, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Degli addensamenti, associati a locali rovesci o temporali, sono attesi nelle ore pomeridiane sui settori alpini, specie quelli di nord-ovest, e lungo l’Appennino centro-meridionale. I fenomeni saranno comunque transitori e di breve durata. Dei temporali potranno persistere in serata fra Piemonte centro-settentrionale e ovest Lombardia.

Un nuovo peggioramento però sopraggiungerà nella giornata di domani, e poi in maniera più estesa nel corso di Giovedì 18, per effetto di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi al Nord e parte del Centro. Al contempo l’anticiclone africano si intensificherà sulle regioni centro-meridionali causando un netto aumento delle temperature, specialmente al Meridione. Un’ondata di calore fortunatamente di breve durata – come vi avevamo preannunciato già nei giorni scorsi – che terminerà già nel week-end con l’arrivo di più fresche correnti settentrionali su tutta la penisola.

A cura di Francesco Ladisa