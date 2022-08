Violento temporale nel Lazio: decine di alberi sradicati dal vento fortissimo a Sabaudia [VIDEO]

Un intenso sistema temporalesco ha colpito fra la tarda serata di ieri e la nottata il Lazio, per poi proseguire la sua corsa verso Campania e Puglia, risultando così più esteso e intenso di quanto fosse previsto.

Parecchi danni si sono verificati purtroppo nel Lazio meridionale, nella provincia di Latina. Pioggia, fulmini e raffiche di vento (fino a 80/100 km/h) si sono abbattute su gran parte del territorio pontino. Particolarmente colpita l’area di Sabaudia, sul litorale a sud di Latina, dove il vento (innescato da un downburst – ovvero raffiche lineari in discesa dal temporale – e non da una tromba d’aria) ha sradicato decine di alberi e danneggiato diversi edifici e abitazioni. Distrutte anche alcune automobili. Danni segnalati anche nella frazione di Borgo Grappa alle porte del capoluogo.

Momenti di paura per turisti e vacanzieri nei diversi residence che si affacciano sulla Litoranea, ma per fortuna non si registrano vittime o feriti. Sono state oltre 300 le richieste di intervento arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco.

Disagi anche al traffico: sono stati provvisoriamente chiusi al traffico un tratto della strada statale Appia, in direzione Roma dal chilometro 84,8 al chilometro 87,3, a Pontinia, e della strada statale Pontina, in entrambe le direzioni al chilometro 82,7 a Sabaudia, a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del maltempo.

Ecco un impressionante filmato che mostra la serie di alberi abbattuti dal vento in località Bella Farnia a Sabaudia:

A cura di Francesco Ladisa