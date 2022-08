Fenomeni estremi in arrivo fra oggi e domani: l’avviso dell’Aeronautica Militare

Un peggioramento delle condizioni meteo dovuto all’ingresso di una saccatura nord-atlantica interesserà nelle prossime ore e nella giornata di domani l’Italia centro-settentrionale, con temporali di forte intensità e nubifragi su diverse regioni. Al contempo l’anticiclone africano si intensificherà al Sud portando temperature prossime ai 40 gradi.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

PERSISTONO TEMPERATURE ELEVATE CON VALORI MASSIMI ANCHE OLTRE 38°C:

-PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA SARDEGNA;

-PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA SICILIA.

IN CONSIDERAZIONE DELL’ARRIVO DELL’ INTENSA PERTURBAZIONE CICLONICA NOMINATA DAL CNMCA ‘DIANA’ SI PREVEDONO PER LE PROSSIME 24-36 ORE:

TEMPORALI INTENSI SU LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LOMBARDIA.

DALLE 00UTC DI DOMANI, GIOVEDI’18 AGOSTO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO:

TEMPORALI INTENSI SU TOSCANA SETTENTRIONALE E SETTORE OVEST DELL’EMILIA-ROMAGNA E CHE SI ESTENDERANNO DAL PRIMO MATTINO ANCHE AL TRENTINO-ALTO ADIGE, NEL POMERIGGIO AL VENETO E RESTANTI SETTORI DI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA E DALLA SERA/PRIMA NOTTE AL FRIULI-VENEZIA GIULIA.

PER LA GIORNATA DI DOMANI, GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022, SI PREVEDONO TEMPERATURE ELEVATE, CON VALORI MASSIMI ANCHE OLTRE 38°C SULLA PUGLIA.

I SOPRAMMENZIONATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa