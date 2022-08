Esteso fronte temporalesco avanza verso l’Italia: nelle prossime ore violenti temporali e nubifragi su molte zone!

Sta entrando nel vivo l’ondata di maltempo sull’Italia: un fronte temporalesco molto esteso e intenso sta avanzando dal Mar Tirreno verso est/nord-est e ha già portato forti temporali e grandinate in Liguria (come abbiamo visto in questo articolo di poco fa).

Nelle prossime ore dunque il maltempo si estenderà verso levante coinvolgendo anche Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Triveneto. La perturbazione nord-atlantica responsabile di questa intensa fase di maltempo si muoverà piuttosto lentamente e questo determinerà fenomeni oltre che forti anche persistenti, che potranno scaricare ingenti quantitativi di pioggia sulle stesse aree per diverse ore.

Fra pomeriggio-sera il maltempo insisterà ancora su gran parte del centro-nord attraverso un ulteriore impulso instabile: piogge e forti temporali interesseranno in particolar modo Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana. Locali temporali potranno estendersi anche a Lazio, Umbria e Marche. I temporali potranno risultare spesso di intensità notevole, con grandinate di medie-grosse dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Il rischio di fenomeni estremi sarà più elevato su Liguria di levante, Emilia Romagna e Toscana.

Il maltempo insisterà ancora nella giornata di domani, Venerdì, con piogge e frequenti temporali su nord-est, regioni centrali e locali fenomeni entro fine giornata anche al Sud, specie sulla Puglia.

A cura di Francesco Ladisa