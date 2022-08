Maltempo Liguria: terribile grandinata a Sestri Levante, Chiavari: auto distrutte, tetti divelti

Un vasto fronte temporalesco in moto verso nord-est è esteso dal Mar di Sardegna fino al Mar Ligure in queste ore e con la sua parte più settentrionale sta colpendo la Liguria, con piogge a carattere di nubifragio, grandinate e intense raffiche di vento.

Una terribile grandinata, di grosse dimensioni, si è abbattuta attorno alle 7 di stamane nell’area a est di Genova, in particolare fra Chiavari e Sestri Levante. Qui grandine e vento hanno provocato molti danni: alberi sradicati o pericolanti, tetti scoperchiati, finestre rotte, parabrezza di automobili distrutti. Danni ingenti previsti anche all’agricoltura locale a causa della violenta grandinata.

Numerosi sono gli interventi, ancora in corso, dei Vigili del Fuoco in tutta la zona in provincia di Genova. Ad essere colpite non solo Sestri e Chiavari ma anche altri comuni come Rapallo, Lavagna, e tutto l’entroterra.

Forti disagi anche sulla rete ferroviaria Genova-La Spezia, con diversi treni cancellati. La burrasca ha infatti trasportato detriti sulla ferrovia costiera lungo un tratto di alcune decine di chilometri.

Ecco un video impressionante girato durante il temporale a Sestri Levante (GE) in cui si vede il parabrezza di un’auto andare in frantumi sotto i colpi della grandine:



A cura di Francesco Ladisa