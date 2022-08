Violenti nubifragi e venti tempestosi in Toscana: mercato spazzato via a Marina di Carrara [IMMAGINI]

Il vasto e intenso temporale in arrivo dal Mar Tirreno (di cui vi abbiamo parlato qui) sta attraversando tutta la Toscana portando nubifragi e soprattutto violente raffiche di vento.

L’area più colpita al momento sembra essere quella costiera settentrionale e in particolare la provincia di Massa e Carrara. Raffiche di vento intorno ai 100 km/h (e probabilmente superiori) si sono abbattute tra Marina di Carrara e la zona industriale, provocando ingenti danni.

Il vento (raffiche lineari in uscita dal temporale, ovvero un downburst e non una tromba d’aria) ha letteralmente spazzato via il mercato ambulante di Marina di Carrata: in pochi minuti la tempesta ha rovesciato i banchi, strappato gli ombrelloni, fatta volare tutta la merce. Impressionanti le immagini diffuse sui vari social media. Non ci sarebbero per fortuna feriti, stando alle prime testimonianze.

Danni, alberi abbattuti, rami caduti e pali della luce piegati si sono registrati in tutta la provincia, compresa la Lunigiana. Tanti disagi anche al traffico: Aurelia bloccata all’altezza della pesa a Nazzano. Al momento segnalazioni sono arrivate anche da Massa, Avenza, Aulla, Montignoso e continuano ad arrivare praticamente da tutta la provincia. Innumerevoli le chiamate ai Vigili del Fuoco.

