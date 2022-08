Violento incendio a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo: la situazione è ora “sotto controllo”

E’ emergenza incendi in Sicilia e in maniera particolare nella provincia di Palermo dopo una giornata bollente che ha fatto registrare temperature fino a 40 gradi e oltre (leggi qui la notizia).

Un rogo divampato dalla tarda mattinata sta colpendo la città di Palermo minacciando numerose abitazioni. Le fiamme si sono originate dalle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo avvicinandosi pericolosamente alle case sotto la spinta dei forti venti di scirocco. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile.

Altri roghi stanno colpendo la provincia palermitana. L’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ore 20:30 – Sopralluogo del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del vicesindaco Carolina Varchi e dell’assessore Maurizio Carta a Borgonuovo per verificare le condizioni dell’incendio e la situazione degli abitanti e delle case messe in sicurezza dai vigili del fuoco, dopo il rogo che nel pomeriggio ha messo in fuga gli abitanti dalle proprie abitazioni. La situazione è ora sotto controllo.

L’emergenza però non è terminata. “Adesso ci siamo spostati a Bellolampo – scrive sui social l’assessore Carta- dove la situazione è ancora grave e il sindaco ha concordato con il prefetto l’arrivo di un Canadair per domare l’incendio della vasca. Il sindaco, il vicesindaco, io e l’assessore Antonella Tirrito stiamo attivando tutti gli uffici di nostra competenza per agire in sinergia.

A cura di Francesco Ladisa