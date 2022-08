Violento maltempo al centro-nord e caldo estremo al Sud: Palermo tocca i 44°C!

E’ una giornata decisamente estrema sotto il profilo meteo-climatico quella di oggi in Italia. Se al Centro-Nord stiamo assistendo a violenti temporali e nubifragi, che hanno provocato purtroppo danni ingentissimi, vittime e feriti (soprattutto in Liguria e Toscana), il Sud Italia sta facendo i conti con aria rovente portata dall’anticiclone africano.

Come nelle attese le temperature risultano molto elevate su gran parte del Sud e sul medio adriatico, con valori diffusamente superiori in queste ore ai 35-36 gradi. In Sicilia abbiamo i valori più alti: si toccano infatti i 38-40 gradi su gran parte della regione, sia a nord che a sud.

In questi minuti Palermo sta facendo registrare addirittura 44°C, complici i secchi e caldissimi venti di caduta che scavalcano i rilievi montuosi. Si tratta per diverse località siciliane della giornata più calda, fin qui, dell’estate.

L’invito, rivolto in particolar modo a persone anziane e bambini, è quello di evitare di uscire di casa in queste ore e limitare il più possibile gli spostamenti.

A cura di Francesco Ladisa