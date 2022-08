Devastanti grandinate a Rimini nella notte: chicchi enormi e molti danni

Come nelle attese il maltempo ha continuato a colpire le regioni centro-settentrionali anche nella notte con forti piogge e temporali che localmente sono risultati violenti.

Una temporale con caratteristiche di supercella ha interessato attorno alla mezzanotte la zona di Rimini, in Romagna. Estese e violente grandinate hanno colpito in particolar modo la costa e l’immediato entroterra riminese. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni importanti, risultando come delle palline da golf, ma in alcuni casi ancora più grossi, fino a 6-8 centimetri di diametro, come nel caso di Riccione e dintorni.

Qui la grandinata è stata devastante e ha provocato ingenti danni. Molte automobili sono state ammaccate e i vetri sono stati perforati dalla grandine. Danneggiate anche diverse abitazioni, con finestre rotte. E conseguenze inevitabili anche per vegetazione e coltivazioni.

Forti e grosse grandinate hanno colpito anche le vicine Marche, nella provincia di Pesaro Urbino, al confine col riminese. Segnalati chicchi di 6-7 centimetri.

A cura di Francesco Ladisa