METEO – Laricchia: “tanti temporali nel corso della settimana, poi CALDO per qualche giorno”

Il caldo africano ha abbandonato l’Italia sotto la spinta di correnti più gradevoli settentrionali, provenienti dal nord Europa. Al momento, infatti, troviamo una vasta saccatura d’aria fresca tra Italia e Balcani, la stessa che sta determinando molti acquazzoni e temporali sulle regioni del sud. Più stabile man mano che ci spostiamo verso nord, ma in un contesto non particolarmente caldo.

Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Ce ne parla l’esperto tecnico meteorologo Raffaele Laricchia: “il clima si manterrà gradevole per tutta la settimana, senza particolari sbalzi di temperatura, grazie alla persistenza di una massa d’aria più fresca e instabile nel Mediterraneo centrale.”

Che week-end ci aspetta? “La pressione scenderà ulteriormente nel fine settimana su tutta Italia, pertanto è molto probabile un rinvigorimento dell’instabilità anche sulle regioni del centro e del nord, al momento risparmiate dai temporali. Questo significa che nei giorni di venerdì, sabato e domenica sarà molto facile imbattersi in rovesci e temporali dalle Alpi alla Sicilia, soprattutto nei settori interni come la Val Padana e le aree collinari o montuose del centro e del sud.”

E a fine mese? “Ebbene con l’arrivo della nuova settimana diventa sempre più probabile un rinforzo dell’anticiclone a ridosso dell’Italia, il quale contribuirebbe ad un miglioramento del tempo e ad un aumento delle temperature. Per il momento non si intravedono ondate di caldo eccezionali e afose, bensì caldo ben più sopportabile e presente solo di giorno. Penso che le temperature non andranno oltre i 33-35°C nei settori interni tra 30 e 31 agosto, mentre di notte l’aria si rivelerà decisamente più gradevole.”

Quanto durerà questa ondata di caldo? “Sarà molto breve, difatti il mese di settembre potrebbe aprirsi con tempo molto più vivace ed un calo netto delle temperature su tutta Italia. Insomma siamo ormai agli sgoccioli dell’estate…”

A cura di Raffaele Laricchia